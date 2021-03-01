***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 23:21
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.5 -365.344 -60.660.679 -61.026.023 -161.583.508 -222.609.531
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 206.943.192 286.859.179 544.433.260 544.433.260
Transferler
14.985.258 271.873.921 -286.859.179 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.792.605 257.718.088 254.925.483 254.925.483
Dönem Karı (Zararı)
257.718.088 257.718.088 257.718.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.792.605 -2.792.605 -2.792.605
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-150.010.077 -150.010.077 -150.010.077
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.654.659 -43.212 263.695.872 260.998.001 260.998.001
Dönem Karı (Zararı)
263.695.872 263.695.872 263.695.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.654.659 -43.212 -2.697.871 -2.697.871
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.010.700 -200.010.700 -200.010.700
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.844.346 232.870.550
Dönem Karı (Zararı)
263.695.872 257.718.088
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-88.368.920 -6.465.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,21 13.551.098 11.394.578
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
738.293 278.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -9.862 -37.870
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 748.155 316.388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.928.583 220.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.857.509 1.989.090
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 226.564 230.241
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 844.510 -1.998.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.436.298 -5.664.308
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -16.401.652 -6.645.456
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 3.965.354 981.148
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-99.875.856 -32.128.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -23.767.570 -10.136.982
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 30.103.472 29.785.171
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -610.642 -215.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.281.077 9.721.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.235.724 21.831.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.457.628 -1.133.049
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.344.859 4.293.957
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.047.629 -2.323.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.690.303 -14.695.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-710.379 2.058.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.165.857 -751.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.290.464 440.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-120.156 -3.809.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.410.620 4.249.427
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
173.045.875 260.973.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.690.597 -2.995.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -31.510.932 -25.107.356
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.840.969 -69.632.389
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.567.082 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
731.860 216.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -7.890.730 -22.473.030
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-40.490.167 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
13 -40.490.167 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
14.987.391 7.147.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -22.612.241 -54.523.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.458.430 -159.769.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 217.493.639 52.301.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -114.713.582 -62.820.553
Ödenen Temettüler
-58.578.550 -150.010.076
Ödenen Faiz
-6.315.931 -1.196.109
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-427.146 1.956.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.461.807 3.469.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
90.393.849 28.764.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
207.855.656 32.233.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.010.437 207.776.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.866.093 240.010.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 449.357.360 240.087.443 208.355.747
Finansal Yatırımlar
5 77.135.671 54.523.430 0
Ticari Alacaklar
131.570.672 108.739.347 130.031.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 18.149.051 35.533.220 31.498.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 113.421.621 73.206.127 98.532.465
Diğer Alacaklar
48.235.443 16.210.144 15.080.607
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 40.490.167 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.745.276 16.210.144 15.080.607
Stoklar
7 92.792.990 98.230.716 102.147.629
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.120.480 5.552.865 2.712.374
Diğer Dönen Varlıklar
12.281 37.376 30.075
ARA TOPLAM
802.224.897 523.381.321 458.357.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
802.224.897 523.381.321 458.357.441
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4.567.082 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.567.082 0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4.567.082 0 0
Diğer Alacaklar
46.415 39.175 35.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.415 39.175 35.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 155.578.529 131.810.959 121.673.977
Maddi Duran Varlıklar
9 62.595.689 70.205.987 63.552.426
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.947.358 3.802.113 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.904.806 17.724.369 13.994.234
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.904.806 17.724.369 13.994.234
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.938.873 1.554.117 2.071.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.494.366 832.828 2.270.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
249.073.118 225.969.548 203.598.218
TOPLAM VARLIKLAR
1.051.298.015 749.350.869 661.955.659
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.945.154 15.740.624 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.945.154 15.740.624 0
Banka Kredileri
11 107.974.532 15.031.445 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.970.622 709.179 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 1.816.593 2.717.501 14.192.885
Ticari Borçlar
47.510.573 40.820.270 55.515.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 1.484.470 271.761 211.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 46.026.103 40.548.509 55.304.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.340.175 6.050.554 3.991.669
Diğer Borçlar
141.520.163 72.892 73.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 141.432.153 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
88.010 72.892 73.583
Türev Araçlar
617.042 2.458.452 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.956.217 3.511.494 4.887.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 6.443.765 7.853.352 5.311.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.649.661 3.578.587 5.347.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.649.661 3.578.587 5.347.097
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.794 39.024 21.636
ARA TOPLAM
320.839.137 82.842.750 89.340.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.839.137 82.842.750 89.340.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.700.050 4.611.249 18.741.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.700.050 4.611.249 18.741.462
Banka Kredileri
11 0 1.087.694 18.741.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.700.050 3.523.555 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 13.535 624.115 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.409.326 11.924.089 9.440.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 16.409.326 11.924.089 9.440.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.122.911 17.159.453 28.181.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
340.962.048 100.002.203 117.522.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
710.335.967 649.348.666 544.433.260
Ödenmiş Sermaye
17 3.150.000 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 26.119.105 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.945.965 -7.291.306 -4.498.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.945.965 -7.291.306 -4.498.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.945.965 -7.291.306 -4.498.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.212 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-43.212 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 60.831.063 40.845.743 25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
366.529.104 328.807.036 206.943.192
Net Dönem Karı veya Zararı
263.695.872 257.718.088 286.859.179
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
710.335.967 649.348.666 544.433.260
TOPLAM KAYNAKLAR
1.051.298.015 749.350.869 661.955.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 509.913.739 684.455.154
Satışların Maliyeti
19 -297.320.272 -411.207.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
212.593.467 273.247.309
BRÜT KAR (ZARAR)
212.593.467 273.247.309
Genel Yönetim Giderleri
20 -20.865.082 -19.185.583
Pazarlama Giderleri
20 -13.721.597 -22.696.798
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.976.863 -3.628.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 56.956.362 46.762.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -39.850.946 -32.428.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.135.341 242.070.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 17.012.294 6.860.692
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -225.697 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 23.767.570 16.256.931
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.689.508 265.188.267
Finansman Gelirleri
24 151.157.178 60.465.749
Finansman Giderleri
24 -88.047.342 -38.150.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
293.799.344 287.503.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.103.472 -29.785.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -30.101.345 -27.649.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.127 -2.135.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
263.695.872 257.718.088
DÖNEM KARI (ZARARI)
263.695.872 257.718.088
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
263.695.872 257.718.088
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,83710000 0,81820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.654.659 -2.792.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.318.324 -3.490.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
663.665 698.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
663.665 698.151
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-43.212 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.697.871 -2.792.605
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.998.001 254.925.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
260.998.001 254.925.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914344
BIST