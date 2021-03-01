***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler2.5 -365.344 -60.660.679 -61.026.023 -161.583.508 -222.609.531Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 206.943.192 286.859.179 544.433.260 544.433.260Transferler14.985.258 271.873.921 -286.859.179 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.792.605 257.718.088 254.925.483 254.925.483Dönem Karı (Zararı)257.718.088 257.718.088 257.718.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.792.605 -2.792.605 -2.792.605Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-150.010.077 -150.010.077 -150.010.077Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.654.659 -43.212 263.695.872 260.998.001 260.998.001Dönem Karı (Zararı)263.695.872 263.695.872 263.695.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.654.659 -43.212 -2.697.871 -2.697.871Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.010.700 -200.010.700 -200.010.700Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.844.346 232.870.550Dönem Karı (Zararı)263.695.872 257.718.088Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-88.368.920 -6.465.803Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,21 13.551.098 11.394.578Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler738.293 278.518Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -9.862 -37.870Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 748.155 316.388Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.928.583 220.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.857.509 1.989.090Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 226.564 230.241Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 844.510 -1.998.751Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.436.298 -5.664.308Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -16.401.652 -6.645.456Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 3.965.354 981.148Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-99.875.856 -32.128.124Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -23.767.570 -10.136.982Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 30.103.472 29.785.171Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -610.642 -215.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.281.077 9.721.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.235.724 21.831.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.457.628 -1.133.049Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.344.859 4.293.957Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.047.629 -2.323.072Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.690.303 -14.695.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-710.379 2.058.885Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.165.857 -751.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.290.464 440.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-120.156 -3.809.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.410.620 4.249.427Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları173.045.875 260.973.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.690.597 -2.995.954Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -31.510.932 -25.107.356Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.840.969 -69.632.389Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-4.567.082 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri731.860 216.561Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -7.890.730 -22.473.030Verilen Nakit Avans ve Borçlar-40.490.167 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar13 -40.490.167 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz14.987.391 7.147.510Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -22.612.241 -54.523.430FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.458.430 -159.769.100Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 217.493.639 52.301.240Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -114.713.582 -62.820.553Ödenen Temettüler-58.578.550 -150.010.076Ödenen Faiz-6.315.931 -1.196.109Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-427.146 1.956.398YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)117.461.807 3.469.061Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi90.393.849 28.764.689NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)207.855.656 32.233.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.010.437 207.776.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 447.866.093 240.010.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 449.357.360 240.087.443 208.355.747Finansal Yatırımlar5 77.135.671 54.523.430 0Ticari Alacaklar131.570.672 108.739.347 130.031.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 18.149.051 35.533.220 31.498.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 113.421.621 73.206.127 98.532.465Diğer Alacaklar48.235.443 16.210.144 15.080.607İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13 40.490.167 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.745.276 16.210.144 15.080.607Stoklar7 92.792.990 98.230.716 102.147.629Peşin Ödenmiş Giderler8 3.120.480 5.552.865 2.712.374Diğer Dönen Varlıklar12.281 37.376 30.075ARA TOPLAM802.224.897 523.381.321 458.357.441TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR802.224.897 523.381.321 458.357.441DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.567.082 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.567.082 0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4.567.082 0 0Diğer Alacaklar46.415 39.175 35.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.415 39.175 35.663Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 155.578.529 131.810.959 121.673.977Maddi Duran Varlıklar9 62.595.689 70.205.987 63.552.426Kullanım Hakkı Varlıkları3.947.358 3.802.113 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.904.806 17.724.369 13.994.234Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 18.904.806 17.724.369 13.994.234Peşin Ödenmiş Giderler8 1.938.873 1.554.117 2.071.532Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.494.366 832.828 2.270.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR249.073.118 225.969.548 203.598.218TOPLAM VARLIKLAR1.051.298.015 749.350.869 661.955.659KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar109.945.154 15.740.624 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar109.945.154 15.740.624 0Banka Kredileri11 107.974.532 15.031.445 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.970.622 709.179 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 1.816.593 2.717.501 14.192.885Ticari Borçlar47.510.573 40.820.270 55.515.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 1.484.470 271.761 211.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 46.026.103 40.548.509 55.304.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 5.340.175 6.050.554 3.991.669Diğer Borçlar141.520.163 72.892 73.583İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13 141.432.153 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar88.010 72.892 73.583Türev Araçlar617.042 2.458.452 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.956.217 3.511.494 4.887.102Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 6.443.765 7.853.352 5.311.243Kısa Vadeli Karşılıklar4.649.661 3.578.587 5.347.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.649.661 3.578.587 5.347.097Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.794 39.024 21.636ARA TOPLAM320.839.137 82.842.750 89.340.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER320.839.137 82.842.750 89.340.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.700.050 4.611.249 18.741.462İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.700.050 4.611.249 18.741.462Banka Kredileri11 0 1.087.694 18.741.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.700.050 3.523.555 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 13.535 624.115 0Uzun Vadeli Karşılıklar16.409.326 11.924.089 9.440.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 16.409.326 11.924.089 9.440.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.122.911 17.159.453 28.181.658TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER340.962.048 100.002.203 117.522.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar710.335.967 649.348.666 544.433.260Ödenmiş Sermaye17 3.150.000 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları17 26.119.105 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.945.965 -7.291.306 -4.498.701Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.945.965 -7.291.306 -4.498.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.945.965 -7.291.306 -4.498.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.212 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları-43.212 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 60.831.063 40.845.743 25.860.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları366.529.104 328.807.036 206.943.192Net Dönem Karı veya Zararı263.695.872 257.718.088 286.859.179TOPLAM ÖZKAYNAKLAR710.335.967 649.348.666 544.433.260TOPLAM KAYNAKLAR1.051.298.015 749.350.869 661.955.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 509.913.739 684.455.154Satışların Maliyeti19 -297.320.272 -411.207.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)212.593.467 273.247.309BRÜT KAR (ZARAR)212.593.467 273.247.309Genel Yönetim Giderleri20 -20.865.082 -19.185.583Pazarlama Giderleri20 -13.721.597 -22.696.798Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -4.976.863 -3.628.906Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 56.956.362 46.762.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -39.850.946 -32.428.102ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)190.135.341 242.070.644Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 17.012.294 6.860.692Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -225.697 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 23.767.570 16.256.931FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)230.689.508 265.188.267Finansman Gelirleri24 151.157.178 60.465.749Finansman Giderleri24 -88.047.342 -38.150.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)293.799.344 287.503.259Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.103.472 -29.785.171Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -30.101.345 -27.649.461Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -2.127 -2.135.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)263.695.872 257.718.088DÖNEM KARI (ZARARI)263.695.872 257.718.088Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları263.695.872 257.718.088Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,83710000 0,81820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.654.659 -2.792.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.318.324 -3.490.756Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler663.665 698.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi663.665 698.151Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-43.212 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.697.871 -2.792.605TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)260.998.001 254.925.483Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları260.998.001 254.925.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914344BIST