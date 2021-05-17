***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.037 257.718.088 649.348.667 649.348.667Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler257.718.088 -257.718.088 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.459.607 63.101.088 61.641.481 61.641.481Dönem Karı (Zararı)63.101.088 63.101.088 63.101.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.459.607 -1.459.607 -1.459.607Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -8.750.913 40.845.743 586.525.125 63.101.088 710.990.148 710.990.148Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967Transferler19.980.684 243.715.188 -263.695.872 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-792.501 131.974 100.811.017 100.150.490 100.150.490Dönem Karı (Zararı)100.811.017 100.811.017 100.811.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-792.501 131.974 -660.527 -660.527Kar Payları-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -10.738.466 88.762 80.811.747 412.221.994 100.811.017 612.464.159 612.464.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.655.665 75.840.750Dönem Karı (Zararı)100.811.017 63.101.088Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.757.545 5.347.278Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 2.763.775 3.063.941Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-274.257 -447.887Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 837Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -274.257 -448.724Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.965.872 1.284.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.273.623 -979.954Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.087 58.372Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.710.336 2.206.419Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.875.291 -1.396.583Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -5.361.969 -1.817.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 486.678 421.242Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.007.530 -1.354.960Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.309.596 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.309.596 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-11.450.936 -3.038.070Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 5.249.242 7.660.613Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -438.016 -424.613İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.874.141 16.526.643Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.702.722 10.421.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.031.591 6.263.836Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.192.993 6.662.685Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.020.125 576.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.495.314 -7.251.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.526.819 -1.203.787Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-148.668 -273.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.253.463 1.330.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.220 -1.080.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.244.243 2.410.962Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.179.331 84.975.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-119.389 -940.224Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.404.277 -8.194.035YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI74.979.813 -64.139.239Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-642.256 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri438.016 462.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.374.022 -1.752.969Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -50.997.347İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -50.997.347Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler40.490.167 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler40.490.167 0Alınan Temettüler8.669.927 0Alınan Faiz6.499.214 1.862.192Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22.898.767 -13.713.850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-320.430.603 11.698.992Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.264.811 55.229.129Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3.048.266 -42.214.272Ödenen Temettüler-339.454.450 0Ödenen Faiz-3.534.943 -518.009Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.754.287 -797.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-171.795.125 23.400.503NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-171.795.125 23.400.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 447.866.093 240.010.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 276.070.968 263.410.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 276.424.990 449.357.360Finansal Yatırımlar4 54.236.904 77.135.671Ticari Alacaklar142.410.639 131.570.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 20.862.606 18.149.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar121.548.033 113.421.621Diğer Alacaklar9.771.772 48.235.443İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 40.490.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.771.772 7.745.276Stoklar5 115.154.748 92.792.990Peşin Ödenmiş Giderler3.555.492 3.120.480Diğer Dönen Varlıklar93.625 12.281ARA TOPLAM601.648.170 802.224.897TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR601.648.170 802.224.897DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.209.338 4.567.082Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.209.338 4.567.082Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5.209.338 4.567.082Diğer Alacaklar51.510 46.415İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.510 46.415Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar158.359.538 155.578.529Maddi Duran Varlıklar6 61.539.348 62.595.689Kullanım Hakkı Varlıkları3.759.547 3.947.358Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.676.885 18.904.806Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 19.676.885 18.904.806Peşin Ödenmiş Giderler2.523.986 1.938.873Ertelenmiş Vergi Varlığı9 3.225.180 1.494.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR254.345.332 249.073.118TOPLAM VARLIKLAR855.993.502 1.051.298.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar126.080.624 109.945.154İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar126.080.624 109.945.154Banka Kredileri7 123.074.558 107.974.532Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.006.066 1.970.622Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.973.847 1.816.593Ticari Borçlar59.005.888 47.510.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 766.363 1.484.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar58.239.525 46.026.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.813.356 5.340.175Diğer Borçlar99.035 141.520.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 141.432.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar99.035 88.010Türev Araçlar2.309.596 617.042Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.821.084 2.956.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 5.724.176 6.443.765Kısa Vadeli Karşılıklar7.341.910 4.649.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar612.612 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.729.298 4.649.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.627.617 39.794ARA TOPLAM220.797.133 320.839.137TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.797.133 320.839.137UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.178.025 3.700.050İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.178.025 3.700.050Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar4.178.025 3.700.050Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.535Uzun Vadeli Karşılıklar18.554.185 16.409.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.554.185 16.409.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.732.210 20.122.911TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER243.529.343 340.962.048ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar612.464.159 710.335.967Ödenmiş Sermaye10 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları10 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.738.466 -9.945.965Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.738.466 -9.945.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -10.738.466 -9.945.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)88.762 -43.212Yabancı Para Çevrim Farkları88.762 -43.212Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 80.811.747 60.831.063Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları412.221.994 366.529.104Net Dönem Karı veya Zararı100.811.017 263.695.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR612.464.159 710.335.967TOPLAM KAYNAKLAR855.993.502 1.051.298.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat168.957.022 122.491.757Satışların Maliyeti-104.129.064 -78.001.838TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.827.958 44.489.919BRÜT KAR (ZARAR)64.827.958 44.489.919Genel Yönetim Giderleri-5.970.389 -4.835.536Pazarlama Giderleri-4.607.126 -4.757.616Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.112.611 -1.379.314Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 45.176.298 31.856.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -31.798.187 -22.223.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.515.943 43.151.017Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 5.799.985 2.242.438Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -79.705 -64.911Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11.450.936 3.038.070FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.687.159 48.366.614Finansman Gelirleri14 39.509.675 33.102.060Finansman Giderleri14 -17.136.575 -10.706.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.060.259 70.761.701Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.249.242 -7.660.613Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -6.781.931 -8.048.639Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 1.532.689 388.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)100.811.017 63.101.088DÖNEM KARI (ZARARI)100.811.017 63.101.088Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları100.811.017 63.101.088Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 11 0,32000000 0,20030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-792.500 -1.459.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-990.625 -1.824.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler198.125 364.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 198.125 364.902Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10 88.762 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-703.738 -1.459.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.107.279 61.641.480Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları100.107.279