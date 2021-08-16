***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.041.011 -93.399 99.365.779 98.231.369 98.231.369Dönem Karı (Zararı)-1.041.011 -93.399 -1.134.410 -1.134.410Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -8.332.317 -93.399 60.831.063 366.529.101 99.365.779 547.569.332 547.569.332Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967Transferler19.980.684 243.715.188 -263.695.872 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.029.049 232.110 189.353.976 192.615.135 192.615.135Dönem Karı (Zararı)189.353.976 189.353.976 189.353.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.029.049 232.110 3.261.159 3.261.159Kar Payları-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -6.916.916 188.898 80.811.747 412.221.994 189.353.976 704.928.804 704.928.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.827.134 48.680.706Dönem Karı (Zararı)189.353.976 99.365.779Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-50.309.636 -38.255.593Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 6.898.097 6.296.597Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-759.953 193.499Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 1.568Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -759.953 191.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.817.961 3.481.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.581.338 1.620.253Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 98.585 365.372Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 4.138.038 1.495.970Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.132.619 -4.278.807Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -7.466.701 -5.226.250Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.334.082 947.443Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-52.949.812 -51.721.352Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -29.238.373 -5.625.594Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 25.055.063 13.500.715Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10 0 -102.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.466.523 5.172.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.300.616 49.385.253Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.701.938 -40.076.705Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-69.798.231 14.091.279Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)373.604 4.038.697Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.378.866 -25.547.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.020.778 -98.087Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-169.288 -684.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.367.982 4.064.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.021 -553.425Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.400.003 4.617.456Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları88.577.817 66.282.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -223.421 -982.208Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -13.527.262 -16.619.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI82.690.640 24.974.796Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 140.370Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -9.248.167 -2.157.599Alınan Temettüler3 8.669.927 0Alınan Faiz8.655.787 4.720.735Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)74.613.093 22.271.290FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-327.929.578 16.702.664Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.141.901 122.058.231Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.145.184 -45.279.599Ödenen Temettüler-339.454.450 -58.578.550Ödenen Faiz-2.471.845 -1.497.418YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-170.411.804 90.358.166Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi42.592.611 47.558.017NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-127.819.193 137.916.183DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 447.866.093 240.010.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 320.046.900 377.926.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 320.349.081 449.357.360Finansal Yatırımlar5 0 77.135.671Ticari Alacaklar180.060.374 131.570.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,13 45.946.686 18.149.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 134.113.688 113.421.621Diğer Alacaklar17.526.450 48.235.443İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13 0 40.490.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 17.526.450 7.745.276Stoklar7 163.884.770 92.792.990Peşin Ödenmiş Giderler8 1.568.566 3.120.480Diğer Dönen Varlıklar110.796 12.281ARA TOPLAM683.500.037 802.224.897TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR683.500.037 802.224.897DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.089.660 4.567.082Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.089.660 4.567.082Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar7.089.660 4.567.082Diğer Alacaklar53.470 46.415İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar53.470 46.415Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 176.146.975 155.578.529Maddi Duran Varlıklar10 63.001.235 62.595.689Kullanım Hakkı Varlıkları3.704.661 3.947.358Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.315.734 18.904.806Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 20.315.734 18.904.806Peşin Ödenmiş Giderler8 3.117.183 1.938.873Ertelenmiş Vergi Varlığı16 4.770.029 1.494.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR278.198.947 249.073.118TOPLAM VARLIKLAR961.698.984 1.051.298.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar117.373.646 109.945.154İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar117.373.646 109.945.154Banka Kredileri12 114.099.003 107.974.532Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.274.643 1.970.622Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 0 1.816.593Ticari Borçlar82.889.440 47.510.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,13 1.812.317 1.484.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 81.077.123 46.026.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.319.397 5.340.175Diğer Borçlar104.364 141.520.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13 0 141.432.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar104.364 88.010Türev Araçlar0 617.042Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.800.464 2.956.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 21.828.293 6.443.765Kısa Vadeli Karşılıklar8.886.284 4.649.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 8.886.284 4.649.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler222.337 39.794ARA TOPLAM238.424.225 320.839.137TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER238.424.225 320.839.137UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.365.023 3.700.050İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.365.023 3.700.050Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar3.365.023 3.700.050Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.535Uzun Vadeli Karşılıklar14.980.932 16.409.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.980.932 16.409.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.345.955 20.122.911TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.770.180 340.962.048ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar704.928.804 710.335.967Ödenmiş Sermaye17 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları17 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.916.916 -9.945.965Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.916.916 -9.945.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.916.916 -9.945.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)188.898 -43.212Yabancı Para Çevrim Farkları17 188.898 -43.212Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.811.747 60.831.063Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları412.221.994 366.529.104Net Dönem Karı veya Zararı189.353.976 263.695.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR704.928.804 710.335.967TOPLAM KAYNAKLAR961.698.984 1.051.298.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat402.112.857 195.384.925 233.155.835 72.893.168Satışların Maliyeti-247.372.204 -122.606.607 -143.243.140 -44.604.769TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)154.740.653 72.778.318 89.912.695 28.288.399BRÜT KAR (ZARAR)154.740.653 72.778.318 89.912.695 28.288.399Genel Yönetim Giderleri-12.063.381 -10.249.436 -6.092.992 -5.413.900Pazarlama Giderleri-14.808.666 -7.462.264 -10.201.540 -2.704.648Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.476.627 -2.770.791 -1.364.016 -1.391.477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 59.481.063 38.846.794 14.304.765 6.989.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -40.091.415 -23.676.252 -8.293.228 -1.452.995ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)144.781.627 67.466.369 78.265.684 24.315.352Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 7.466.701 5.328.496 1.666.716 3.086.058Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -65.798 79.705 -887Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 29.238.373 5.625.594 17.787.437 2.587.524FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)181.486.701 78.354.661 97.799.542 29.988.047Finansman Gelirleri21 59.390.364 60.203.378 19.880.689 27.101.318Finansman Giderleri21 -26.468.026 -25.691.545 -9.331.451 -14.984.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)214.409.039 112.866.494 108.348.780 42.104.793Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.055.063 -13.500.715 -19.805.821 -5.840.102Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -29.087.988 -13.421.982 -22.306.057 -5.373.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 4.032.925 -78.733 2.500.236 -466.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)189.353.976 99.365.779 88.542.959 36.264.691DÖNEM KARI (ZARARI)189.353.976 99.365.779 88.542.959 36.264.691Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları189.353.976 99.365.779 88.542.959 36.264.691Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Pay Başına Kazanç 18 0,60110000 0,31540000 0,28110000 0,11510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.029.049 -1.041.011 3.821.549 418.596Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.786.311 -1.301.265 4.776.936 523.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-757.262 260.254 -955.387 -104.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -757.262 260.254 -955.387 -104.649Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar188.898 -93.399 100.136 -93.399DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.217.947 -1.134.410 3.921.685 325.197TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)192.571.923 98.231.369 92.464.644 36.589.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları192.571.923 98.231.369 92.464.644 36.589.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958458BIST