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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

27.08.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2018-31.12.2019-30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
TFRS 10 Standardı'nın B22, B23, B35, B36 ve B37 paragrafları ile birlikte değerlendirildiğinde, Şirketimizin Ege Fren üzerinde TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı'nın 7 ve 8'inci paragrafında düzenlenen müşterek kontrolünün bulunması sebebiyle
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

17.08.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Ege Fren ile olan ortaklığımızın muhasebeleştirilmesi aşamasında, Mali Tablolarımızın hazırlanmasında konsolidasyona ilişkin muhasebe politikalarında denetim firması ile mutabakat sağlanamadığı belirtilmiş ara dönem Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanının yayımlanması hususunda Sermaye Piyasası Kurumundan 15 gün ek süre alınmıştır.  Konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı'ndan görüş talebinde bulunulmuş Sermaye Piyasası Kurulunun 25.08.2020 tarihli ve E-36231672-401.01.01-8627 sayılı yazısı şirketimize bugün ulaşmıştır. Görüşte özetle TFRS 10 Standardı'nın B22, B23, B35, B36 ve B37 paragrafları ile birlikte değerlendirildiğinde, Şirketimizin Ege Fren üzerinde TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı'nın 7 ve 8'inci paragrafında düzenlenen müşterek kontrolünün bulunduğu ve Ege Fren'i tam konsolide edemeyeceğimiz yönünde değerlendirmede bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü doğrultusunda kamuya açıklanacak ilk finansal raporda gerekli düzeltmeler yapılacak olup,  muhasebe politikalarındaki bu değişikliğin, Şirketimizin cari dönem faaliyet sonuçlarını negatif yönde etkilemesi beklenmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871450


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