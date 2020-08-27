***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.12.2018-31.12.2019-30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide Finansal Tablo ve DipnotlarıDeğişikliğin NedeniTFRS 10 Standardı'nın B22, B23, B35, B36 ve B37 paragrafları ile birlikte değerlendirildiğinde, Şirketimizin Ege Fren üzerinde TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı'nın 7 ve 8'inci paragrafında düzenlenen müşterek kontrolünün bulunması sebebiyleDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar17.08.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Ege Fren ile olan ortaklığımızın muhasebeleştirilmesi aşamasında, Mali Tablolarımızın hazırlanmasında konsolidasyona ilişkin muhasebe politikalarında denetim firması ile mutabakat sağlanamadığı belirtilmiş ara dönem Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanının yayımlanması hususunda Sermaye Piyasası Kurumundan 15 gün ek süre alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı'ndan görüş talebinde bulunulmuş Sermaye Piyasası Kurulunun 25.08.2020 tarihli ve E-36231672-401.01.01-8627 sayılı yazısı şirketimize bugün ulaşmıştır. Görüşte özetle TFRS 10 Standardı'nın B22, B23, B35, B36 ve B37 paragrafları ile birlikte değerlendirildiğinde, Şirketimizin Ege Fren üzerinde TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı'nın 7 ve 8'inci paragrafında düzenlenen müşterek kontrolünün bulunduğu ve Ege Fren'i tam konsolide edemeyeceğimiz yönünde değerlendirmede bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü doğrultusunda kamuya açıklanacak ilk finansal raporda gerekli düzeltmeler yapılacak olup, muhasebe politikalarındaki bu değişikliğin, Şirketimizin cari dönem faaliyet sonuçlarını negatif yönde etkilemesi beklenmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871450BIST