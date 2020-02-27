***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,6 - 2019 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,10 - 2020 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,14 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2020 günü, saat 14.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821909BIST