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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2021 14:37



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.03.2021 tarihinde yapılan Ege Endüstri ve Tic. A Ş Genel Kurul'una ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,
2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6 - 2020 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
8 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
10 - 2021 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
14 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Ege Endüstri ve Tic. AŞ'nin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte dikkatinize sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak-KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 25.03.2021 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920432


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Tam 2.922 2.998 17,23  
Yarım 1.412 1.450 8,34  
Çeyrek 708 725 4,16  
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Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,09  
B. Petrol 62,33 62,33 -2,08  
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