Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2023 14:39
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.03.2023 tarihinde yapılan Ege Endüstri ve Tic. A Ş Genel Kurul'una ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.03.2023
Genel Kurul Tarihi 24.03.2023
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,
2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6 - 2022 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
8 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Yıl İçinde istifa nedeniyle boşalan üyelik için yönetim kurulu tarafından yapılan seçimin onaylanması.
10 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
11 - 2023 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
12 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
13 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
15 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KAP-GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KAP-İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 KAP-Gündem-İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24.03.2023 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kurul-KAP.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24.03.2023 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127728


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:535.030
Değişim :  -0,62% |  -31,63
Açılış :  5.079  
Önceki Kapanış :  5.062  
En Yüksek
5.117 En Düşük
5.000
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,13 21.539.397 % 10,00  
SANEL 15,97 14.169.721 % 9,99  
AKFYE 19,06 55.817.401 % 9,98  
DGGYO 41,90 70.721.012 % 9,97  
ORMA 61,20 650.690 % 9,97  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Dolar 19,0621 19,0668 % 0,22  
Euro 20,5028 20,5313 % -0,49  
Sterlin 23,2211 23,3375 % -0,40  
Frank 20,6609 20,7854 % -0,12  
Riyal 5,0621 5,0875 % 0,22  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 2.001 2.002 8,13  
Altın Gr. 1.226 1.226 6,08  
Cumhuriyet 8.254 8.378 77,00  
Tam 8.284 8.365 26,00  
Yarım 4.061 4.093 12,00  
Çeyrek 2.031 2.047 7,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 0,33  
Gümüş Gr. 14,37 14,39 0,24  
B. Petrol 73,22 73,22 -2,69  
Seans Raporu 15:51
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru