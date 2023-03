***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24.03.2023 tarihinde yapılan Ege Endüstri ve Tic. A Ş Genel Kurul'una ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 01.03.2023Genel Kurul Tarihi 24.03.2023Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,6 - 2022 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,8 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,9 - Yıl İçinde istifa nedeniyle boşalan üyelik için yönetim kurulu tarafından yapılan seçimin onaylanması.10 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,11 - 2023 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,12 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,13 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,15 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KAP-GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 KAP-İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 KAP-Gündem-İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24.03.2023 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kurul-KAP.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24.03.2023 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127728BIST