***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 09:41
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin VD.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
2020/02 dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan ekte yer alan tablo, Geçici Vergi Beyannamemiz ekinde vergi dairesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869281
BIST
13:551.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
13:557,3897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
13:558,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
13:55464,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,10
|Açılış
|: 464,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler13:55
|HUBVC
|16,94
|65.099.750
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.127.934
|% 10,00
|
|KENT
|2.518,80
|14.226.182
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.024.358
|% 9,99
|
|TKURU
|73,60
|571.136
|% 9,93
|
|RALYH
|14,50
|2.178.959
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|81.554
|% -9,99
|
|BURVA
|49,42
|2.183.969
|% -9,98
|
|SILVR
|4,50
|63.610.457
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|878.931
|% -9,81
|
|GARAN
|6,94
|534.137.940
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,93
|532.299.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|464.308.066
|% 3,30
|
|RTALB
|51,35
|441.728.442
|% 8,56
|
|ASELS
|17,47
|357.070.870
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,93
|532.299.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|464.308.066
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,11
|202.293.134
|% 1,93
|
|PETKM
|3,76
|319.702.177
|% 4,16
|
|TSKB
|1,09
|91.568.344
|% 0,00
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3887
|7,3897
|% 0,44
|
|Euro
|8,7557
|8,7618
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,6545
|9,7029
|% 0,59
|
|Frank
|8,1054
|8,1542
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9639
|1,9737
|% 0,41
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,68
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|17,50
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|7,98
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,15
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|-0,11
|