***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021 - 31/12/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteHasan Tahsin Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi23/02/2022Açıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçiçi vergi beyannamemiz 23.02.2022 tarihinde vergi dairesine verilmiş olupSermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003907BIST