***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2020 14:25
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 17 Nisan 2020 gün ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 17 Nisan 2020 gün ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi 26.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 1. Taksit 17,8900000 1.789 15 15,2065000 1.520,65
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 2. Taksit 42,7800000 4.278 15 36,3630000 3.636,3
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 TOPLAM 60,6700000 6.067 15 51,5695000 5.156,95
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 1. Taksit 17,8900000 1.789 15 15,2065000 1.520,65
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 2. Taksit 42,7800000 4.278 15 36,3630000 3.636,3
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 TOPLAM 60,6700000 6.067 15 51,5695000 5.156,95
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 24.04.2020 24.04.2020 28.04.2020 27.04.2020
2. Taksit
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 0 0
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 0 0
Ek Açıklamalar
17 Nisan 2020 gün ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 12. maddesi gereği kar payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım TablosuKap.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.150.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 40.822.067
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 276.460.134 266.608.511
4. Vergiler ( - ) -26.614.923 -27.076.312
5. Net Dönem Kârı 234.222.106 239.532.199
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 234.222.106 239.532.199
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 118.154 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 234.340.260 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 11.717.013 0
* Nakit 11.717.013 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 8.900.203,72 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 8.900.203,72 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 179.393.487 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.985.320,37 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 14.226.081,91 19.536.174,91
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 6.091.647,19 0 2,6 51,5695 5.156,95
B Grubu 156.352.277,81 0 66,75 51,5695 5.156,95
TOPLAM 162.443.925 0 69,35 51,5695 5.156,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 26.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839272
BIST