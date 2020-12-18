***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Takvim Yılı İkinci Taksit Temettü Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 1. Taksit 17,8900000 1.789 15 15,2065000 1.520,65A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 2. Taksit 42,7800000 4.278 15 36,3630000 3.636,3A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 TOPLAM 60,6700000 6.067 15 51,5695000 5.156,95B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 1. Taksit 17,8900000 1.789 15 15,2065000 1.520,65B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 2. Taksit 42,7800000 4.278 15 36,3630000 3.636,3B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 TOPLAM 60,6700000 6.067 15 51,5695000 5.156,95Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 24.04.2020 24.04.2020 28.04.2020 27.04.20202. Taksit 04.01.2021 04.01.2021 06.01.2021 05.01.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 0 0B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 0 0Ek Açıklamalar17.04.2020 tarih 31102 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, ikinci fıkrasında ise Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin (30.09.2020) sonuna kadar ertelenir hükmü gereğince ve 18.09.2020 tarih 31248 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı gereğince, birinci fıkrada belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verildiğinden, şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesi yapılamamıştır.Bahse konu Kanun'un süresinin uzamaması durumunda, Şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesinin 04.01.2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım TablosuKap.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.150.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 40.822.067Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 276.460.134 266.608.5114. Vergiler ( - ) -26.614.923 -27.076.3125. Net Dönem Kârı 234.222.106 239.532.1996. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 234.222.106 239.532.199Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 118.154 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 234.340.260 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 11.717.013 0* Nakit 11.717.013 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 8.900.203,72 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 8.900.203,72 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 179.393.487 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.985.320,37 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 14.226.081,91 19.536.174,9120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 6.091.647,19 0 2,6 51,5695 5.156,95B Grubu 156.352.277,81 0 66,75 51,5695 5.156,95TOPLAM 162.443.925 0 69,35 51,5695 5.156,95Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 26.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893903BIST