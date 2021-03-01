***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Payına Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 Peşin 60,3000939 6.030,00939 15 51,2550798 5.125,50798B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 Peşin 60,3000939 6.030,00939 15 51,2550798 5.125,50798Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2021 30.03.2021 29.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 0 0B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu Kap 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.150.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 60.807.387* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 293.799.344 264.854.2734. Vergiler ( - ) -30.103.472 -29.644.8405. Net Dönem Kârı 263.695.872 235.209.4326. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 263.695.872 235.209.432Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 551.295 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 264.247.167 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 13.212.358,35 0* Nakit 13.212.358,35 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 10.019.340,55 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 10.019.340,55 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 176.732.641,65 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.980.684,05 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 43.750.847,4 15.264.407,6320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 6.054.496,88 0 2,3 51,255 5.125,5B Grubu 155.398.753,13 0 58,93 51,255 5.125,5TOPLAM 161.453.250 0 61,23 51,255 5.125,5Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914354BIST