***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 23:25
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Payına Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 Peşin 60,3000939 6.030,00939 15 51,2550798 5.125,50798
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 Peşin 60,3000939 6.030,00939 15 51,2550798 5.125,50798
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 26.03.2021 30.03.2021 29.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011 0 0
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu Kap 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.150.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 60.807.387
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 293.799.344 264.854.273
4. Vergiler ( - ) -30.103.472 -29.644.840
5. Net Dönem Kârı 263.695.872 235.209.432
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 263.695.872 235.209.432
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 551.295 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 264.247.167 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 13.212.358,35 0
* Nakit 13.212.358,35 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 10.019.340,55 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 10.019.340,55 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 176.732.641,65 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.980.684,05 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 43.750.847,4 15.264.407,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 6.054.496,88 0 2,3 51,255 5.125,5
B Grubu 155.398.753,13 0 58,93 51,255 5.125,5
TOPLAM 161.453.250 0 61,23 51,255 5.125,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914354
BIST