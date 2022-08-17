***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
17.08.2022 00:00
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@bayraktar.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Politikalar-İnsan Kaynakları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yedekleme Politikası
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://egeendustri.com.tr/politikalar/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır, Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler, Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://egeendustri.com.tr/politikalar/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş politikamız bulunmakta olup, buna ilişkin iç denetim bölümü ile kuralların etkin denetimi sağlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056142
BIST