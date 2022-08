***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıHolding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup BaşkanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@bayraktar.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıPolitikalar-İnsan KaynaklarıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYedekleme PolitikasıKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://egeendustri.com.tr/politikalar/Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiÇalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır, Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler, Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://egeendustri.com.tr/politikalar/Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerSosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerRüşvet ve yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş politikamız bulunmakta olup, buna ilişkin iç denetim bölümü ile kuralların etkin denetimi sağlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056142BIST