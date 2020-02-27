***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 26.02.2020 günlü kararı ile 26.03.2020 günü saat: 14.00' da yapılacak 2019 takvim yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında, (1) Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanarak bağımsız üye aday listesinin Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn Enver Gocay ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral olarak kesinleştirilmesine, (2) Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu üyeliklerine aday olanların listesinin Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa BAYRAKTAR, Ege Endüstri Holding A.Ş.(Gerçek kişi temsilcisi Mehmet Gürel Kapani), Laskay Lastik Sanayi A.Ş.(Gerçek kişi temsilcisi Bahaettin Tatoğlu), olarak kesinleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, yönetim kurulu üye adaylarımız ve gerçek kişi temsilcilerinin özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912BIST