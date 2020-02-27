***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 00:09
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 26.02.2020 günlü kararı ile 26.03.2020 günü saat: 14.00' da yapılacak 2019 takvim yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında, (1) Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanarak bağımsız üye aday listesinin Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn Enver Gocay ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral olarak kesinleştirilmesine, (2) Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu üyeliklerine aday olanların listesinin Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa BAYRAKTAR, Ege Endüstri Holding A.Ş.(Gerçek kişi temsilcisi Mehmet Gürel Kapani), Laskay Lastik Sanayi A.Ş.(Gerçek kişi temsilcisi Bahaettin Tatoğlu), olarak kesinleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, yönetim kurulu üye adaylarımız ve gerçek kişi temsilcilerinin özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1589
En Düşük
6,1506
18:056,7115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7115
En Düşük
6,6963
18:05325,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,23
|Açılış
|: 325,07
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% -0,53
|
|Frank
|6,2752
|6,3130
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6349
|1,6431
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|3,78
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
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|B. Petrol
|52,84
|52,84
|0,05
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem