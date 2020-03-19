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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2020 09:13
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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Corona Virüs Salgını Nedeniyle   Müşterilerimizden Man Truck&Bus tarafından, ikinci bir duyuruya kadar üretim faaliyetlerinin 23 Mart 2020 itibariyle durdurulmasına karar verildiği bildirilmiştir. Man satışlarımız 2019 yılı satış adedimizin % 11'ini, satış tutarımızın ise % 14'ünü oluşturmaktadır. 
Müşterilerimizden Scania Avrupa tarafından, 25 Mart 2020 itibariyle üretimin durdurulacağı, 2 hafta sonra tekrar üretime başlanılmasının planlandığı bildirilmiştir. Scania satışlarımız 2019 yılı satış adedimizin % 5'ini, satış tutarımızın ise % 11'ini oluşturmaktadır. Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830603


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASELS 21,74 786.809.225 % 0,00  
ECZYT 7,22 24.204.067 % 0,00  
BIZIM 6,82 11.680.123 % 0,00  
FROTO 46,50 30.976.542 % 0,00  
MAKTK 1,04 4.802.436 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5051 7,5427 % -0,11  
Frank 6,6989 6,7392 % 0,49  
Riyal 1,7285 1,7372 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.490 2,96  
Altın Gr. 310 310 0,70  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,00 12,07 0,06  
Gümüş Gr. 2,52 2,53 0,03  
B. Petrol 26,21 26,21 1,33  
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