***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 09:13
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Corona Virüs Salgını Nedeniyle Müşterilerimizden Man Truck&Bus tarafından, ikinci bir duyuruya kadar üretim faaliyetlerinin 23 Mart 2020 itibariyle durdurulmasına karar verildiği bildirilmiştir. Man satışlarımız 2019 yılı satış adedimizin % 11'ini, satış tutarımızın ise % 14'ünü oluşturmaktadır.
Müşterilerimizden Scania Avrupa tarafından, 25 Mart 2020 itibariyle üretimin durdurulacağı, 2 hafta sonra tekrar üretime başlanılmasının planlandığı bildirilmiştir. Scania satışlarımız 2019 yılı satış adedimizin % 5'ini, satış tutarımızın ise % 11'ini oluşturmaktadır. Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830603
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
0
En Düşük
0
18:056,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5107
En Düşük
6,4647
18:057,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
18:05310,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,70
|Açılış
|: 310,41
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|HUBVC
|12,67
|71.631.332
|% -3,06
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ISGSY
|2,80
|24.669.874
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|6.032.895
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,51
|24.234.780
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5051
|7,5427
|% -0,11
|
|Frank
|6,6989
|6,7392
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7285
|1,7372
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|2,96
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|1,33
|