***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCorona Virüs Salgını Nedeniyle Müşterilerimizden Man Truck&Bus tarafından, ikinci bir duyuruya kadar üretim faaliyetlerinin 23 Mart 2020 itibariyle durdurulmasına karar verildiği bildirilmiştir. Man satışlarımız 2019 yılı satış adedimizin % 11'ini, satış tutarımızın ise % 14'ünü oluşturmaktadır.Müşterilerimizden Scania Avrupa tarafından, 25 Mart 2020 itibariyle üretimin durdurulacağı, 2 hafta sonra tekrar üretime başlanılmasının planlandığı bildirilmiştir. Scania satışlarımız 2019 yılı satış adedimizin % 5'ini, satış tutarımızın ise % 11'ini oluşturmaktadır. Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830603BIST