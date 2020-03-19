***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 15:00
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Ortaklarımız, Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Olağan genel kurul toplantımız planlandığı gibi 26 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmalarında bir engel bulunmamaktadır. Ancak, resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ediyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830721
BIST
17:4585.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -288,29
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
17:456,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0616
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:457,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,1299
En Düşük
7,0212
17:45312,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,52
|Açılış
|: 311,59
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|211.015.403
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.455.508
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|523.139
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.333.684
|% 9,97
|
|ISYAT
|2,98
|92.808.022
|% 9,96
|
|HUBVC
|11,62
|98.796.657
|% -11,09
|
|LKMNH
|4,25
|903.682
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|56.003.190
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|7.881.570
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.370.286
|% -9,94
|
|GARAN
|7,69
|930.909.607
|% -3,87
|
|ASELS
|21,24
|789.453.092
|% -2,30
|
|THYAO
|7,98
|696.066.880
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,92
|413.012.847
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|211.015.403
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|413.012.847
|% -3,03
|
|GARAN
|7,69
|930.909.607
|% -3,87
|
|ODAS
|1,20
|127.814.202
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,33
|129.228.968
|% 6,40
|
|IHLGM
|0,75
|72.547.626
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5802
|7,6182
|% 0,89
|
|Frank
|6,6539
|6,6940
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7292
|1,7379
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-11,98
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|11,96
|12,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,88
|25,88
|1,00
|
Seans Raporu
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -386, 94 kaybederek (% -0.37 ) 103, 747
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17:55XU100
Endeks 85, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 7, 148.00 milyon TL de
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17:55MIPAZ
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 740, 975 adet işlem
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17:54ERSU
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 393, 154 adet işlem
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17:53JANTS
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 40.50 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 350 adet işlem