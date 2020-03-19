***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Ortaklarımız, Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Olağan genel kurul toplantımız planlandığı gibi 26 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmalarında bir engel bulunmamaktadır. Ancak, resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ediyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830721BIST