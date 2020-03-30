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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2020 13:59
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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Hüseyin Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ege Endüstri Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (Gerçek kişi temsilcisi: Mehmet Gürel Kapani)
Laskay Lastik Sanayi A.Ş-Yönetim Kurulu Üyesi  (Gerçek kişi temsilcisi: Bahaettin Tatoğlu)
Enver Gocay-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Numan Numanbayraktaroğlu-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Fazıl Oral-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833227


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