GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2020 12:39
GÜNCEL HABERLER



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17 Nisan 2020 gün ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 12. maddesi  ile sermaye şirketlerinin, -30.09.2020 tarihine kadar 2019 net dönem karının yalnızca % 25'inin dağıtılabileceği, -Bu sürenin Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılabileceği ya da kısaltılabileceği,  -Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar erteleneceği,  -Yasa kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili olduğu,  Düzenlemesi getirilmiştir.Şirketimizce 26 Mart 2020 tarihinde genel kurul toplantısı yapılarak kar dağıtımı alındığı gözetildiğinde, kar dağıtımı tarihi olarak belirlenen 24 Nisan 2020 tarihinde 2019 yılı net dönem karından, anılan yasal düzenlemeye göre ortaklarımıza dağıtılabilecek tutar olarak hesaplanan 56.360.014,07 TL'nin 24 Nisan 2020 tarihinde ödeneceğini, bakiyenin, anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen/belirlenecek tarihte dağıtılacağını ortaklarımızın bilgisine sunuyoruz.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838875


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:5698.521
Değişim :  2,36% |  2.272,40
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.653 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,20 312.055 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 282.799 % 10,00  
ANELE 3,52 20.472.781 % 10,00  
AYCES 17,54 526.317 % 9,97  
INFO 5,19 14.059.318 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5372 8,5800 % -1,02  
Frank 7,0581 7,1006 % -0,98  
Riyal 1,8256 1,8348 % -0,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -31,68  
Altın Gr. 375 376 -8,13  
Cumhuriyet 2.413 2.468 -55,00  
Tam 2.484 2.544 -52,90  
Yarım 1.207 1.236 -27,50  
Çeyrek 605 618 -13,70  
Gümüş.Ons 15,11 15,15 -0,40  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,10  
B. Petrol 28,45 28,45 0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru