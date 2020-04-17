***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Nisan 2020 gün ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 12. maddesi ile sermaye şirketlerinin, -30.09.2020 tarihine kadar 2019 net dönem karının yalnızca % 25'inin dağıtılabileceği, -Bu sürenin Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılabileceği ya da kısaltılabileceği, -Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar erteleneceği, -Yasa kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili olduğu, Düzenlemesi getirilmiştir.Şirketimizce 26 Mart 2020 tarihinde genel kurul toplantısı yapılarak kar dağıtımı alındığı gözetildiğinde, kar dağıtımı tarihi olarak belirlenen 24 Nisan 2020 tarihinde 2019 yılı net dönem karından, anılan yasal düzenlemeye göre ortaklarımıza dağıtılabilecek tutar olarak hesaplanan 56.360.014,07 TL'nin 24 Nisan 2020 tarihinde ödeneceğini, bakiyenin, anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen/belirlenecek tarihte dağıtılacağını ortaklarımızın bilgisine sunuyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838875BIST