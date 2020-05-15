***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020-23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCorona virüs salgını nedeniyle üretim faaliyetlerini durduran müşterilerimizle ilgili açıklamamız 19.03.2020 ve 23.03.2020 tarihinde yapılmıştı. Kap açıklamalarına konu (Man Truck&Bus, Scania Avrupa ve Evobus&MBT Hoşdere) müşterilerimiz hızı düşürülmüş bir tempo ile üretim faaliyetlerine tekrar başladıklarını şirketimize bildirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845636BIST