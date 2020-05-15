***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 23:49
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020-23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Corona virüs salgını nedeniyle üretim faaliyetlerini durduran müşterilerimizle ilgili açıklamamız 19.03.2020 ve 23.03.2020 tarihinde yapılmıştı. Kap açıklamalarına konu (Man Truck&Bus, Scania Avrupa ve Evobus&MBT Hoşdere) müşterilerimiz hızı düşürülmüş bir tempo ile üretim faaliyetlerine tekrar başladıklarını şirketimize bildirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845636
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7687
18:057,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4287
En Düşük
7,3920
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,94
|Açılış
|: 380,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2681
|8,3096
|% -1,24
|
|Frank
|6,9470
|6,9889
|% -1,60
|
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.746
|-0,12
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.500
|-11,20
|
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,40
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,60
|
|Çeyrek
|615
|627
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,00
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|0,01
|