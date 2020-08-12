***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİki üretim tesisimizde devam etmekte olan kısa çalışma uygulaması Serbest Bölge de yer alan fabrikamız için sona erdirilmiştir. Pınarbaşı Fabrikamız da kısa çalışma uygulaması devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868381BIST