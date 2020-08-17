***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Fren ile olan ortaklığımızın muhasebeleştirilmesi aşamasında, Mali Tablolarımızın hazırlanmasında konsolidasyona ilişkin muhasebe politikalarında denetim firması ile mutabakat sağlanamaması sebebiyle, KAP sisteminde 19.08.2020 tarihine kadar açıklanması gereken Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanının yayımlanması hususunda Sermaye Piyasası Kurumundan 15 gün ek süre talep edilmiş ve talebimiz Sermaye Piyasası kurumunca değerlendirilerek Şirketimize 03.09.2020 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869280BIST