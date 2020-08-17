***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 09:39
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ege Fren ile olan ortaklığımızın muhasebeleştirilmesi aşamasında, Mali Tablolarımızın hazırlanmasında konsolidasyona ilişkin muhasebe politikalarında denetim firması ile mutabakat sağlanamaması sebebiyle, KAP sisteminde 19.08.2020 tarihine kadar açıklanması gereken Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanının yayımlanması hususunda Sermaye Piyasası Kurumundan 15 gün ek süre talep edilmiş ve talebimiz Sermaye Piyasası kurumunca değerlendirilerek Şirketimize 03.09.2020 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869280
BIST
13:541.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
13:547,3897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,4240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
13:548,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
13:54464,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,07
|Açılış
|: 464,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler13:54
|HUBVC
|16,94
|65.090.754
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.127.934
|% 10,00
|
|KENT
|2.518,80
|14.226.182
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.006.368
|% 9,99
|
|TKURU
|73,60
|571.136
|% 9,93
|
|RALYH
|14,50
|2.174.232
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|81.554
|% -9,99
|
|BURVA
|49,42
|2.183.969
|% -9,98
|
|SILVR
|4,50
|63.599.117
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|878.815
|% -9,81
|
|EKGYO
|1,94
|531.794.116
|% 0,52
|
|GARAN
|6,95
|526.817.194
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,83
|461.854.865
|% 3,66
|
|RTALB
|51,60
|437.448.780
|% 9,09
|
|ASELS
|17,48
|355.390.413
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,94
|531.794.116
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,83
|461.854.865
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,10
|200.463.726
|% 1,45
|
|TSKB
|1,09
|91.503.501
|% 0,00
|
|PETKM
|3,75
|309.117.513
|% 3,88
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3887
|7,3897
|% 0,44
|
|Euro
|8,7557
|8,7618
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,6562
|9,7046
|% 0,61
|
|Frank
|8,1095
|8,1583
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,42
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|9,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|-39,00
|
|Tam
|3.072
|3.148
|14,40
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|6,96
|
|Çeyrek
|745
|761
|3,49
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|-0,10
|