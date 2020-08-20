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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019, 30.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan yatırım teşvik belgemiz ile ilgili olarak, 30.07.2020 tarihli KAP açıklamamıza konu taleplerimizin uygun görüldüğü, Yerli alım listesinin 582.000 TL arttırılarak revize edildiği ve teşvik belgesinin yatırım süresinin 13.01.2022 tarihine kadar uzatıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce şirketimize tebliğ olunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamız, ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.c) kapsamında yapılmıştır.               




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870363


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