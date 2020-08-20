***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 15:50
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019, 30.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan yatırım teşvik belgemiz ile ilgili olarak, 30.07.2020 tarihli KAP açıklamamıza konu taleplerimizin uygun görüldüğü, Yerli alım listesinin 582.000 TL arttırılarak revize edildiği ve teşvik belgesinin yatırım süresinin 13.01.2022 tarihine kadar uzatıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce şirketimize tebliğ olunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamız, ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.c) kapsamında yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870363
BIST
17:381.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:387,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:388,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:38458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,03
|Açılış
|: 458,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BERA
|8,47
|31.451.706
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.570.754
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.977.710
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.172.534
|% -9,93
|
|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
|
|TUPRS
|91,60
|3.735.301.588
|% 6,57
|
|GARAN
|7,16
|1.018.305.112
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|644.008.246
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|585.440.729
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,55
|252.378.357
|% 3,33
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3510
|% 0,86
|
|Euro
|8,7034
|8,7089
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6202
|9,6684
|% 0,98
|
|Frank
|8,0436
|8,0920
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% 0,70
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,25
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,64
|