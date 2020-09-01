***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 09:13
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020-12.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pınarbaşı Fabrikamız da kısa çalışma uygulaması 01.09.2020 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871910
BIST
10:281.077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.076
10:287,3702
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,3719
En Düşük
7,3225
10:288,8301
En Yüksek
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|Açılış
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10:28471,06
En Yüksek
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|Açılış
|: 471,06
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|Önceki Kapanış
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471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DOGUB
|4,73
|20.832.097
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|1.853.669
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.078.460
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|TKURU
|171,20
|496.994
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,68
|4.134.705
|% -6,67
|
|RALYH
|6,25
|3.690.844
|% -6,44
|
|ICBCT
|8,22
|137.473.590
|% 5,52
|
|GARAN
|6,79
|96.465.489
|% 0,44
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|THYAO
|10,64
|89.512.052
|% 0,76
|
|PETKM
|3,91
|85.551.565
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,75
|85.437.085
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,75
|85.437.085
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,05
|81.124.388
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|24.603.858
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|85.551.565
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|29.127.842
|% -0,70
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3702
|% 0,33
|
|Euro
|8,8229
|8,8301
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,8494
|9,8988
|% 0,59
|
|Frank
|8,1459
|8,1950
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% 0,28
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,07
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,92
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|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,79
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,14
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|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,47
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