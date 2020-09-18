***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.04.2020 tarih 31102 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, ikinci fıkrasında ise Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin (30.09.2020) sonuna kadar ertelenir hükmü gereğince şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesi yapılamamıştı. 18.09.2020 tarih 31248 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı gereğince, birinci fıkrada belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verildiğinden, Şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesi belirtilen sürenin sonunda yapılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875559BIST