***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz Deprem nedeniyle zarar gören tüm İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu vesile ile, üyesi olduğumuz Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın başlatmış olduğu, "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 500.000-TL bağışlama kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886591BIST