***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 13:07
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Ekim 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz Deprem nedeniyle zarar gören tüm İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu vesile ile, üyesi olduğumuz Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın başlatmış olduğu, "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 500.000-TL bağışlama kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886591
BIST
14:341.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:348,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1056
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:3410,1247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1604
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:34536,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,62
|Açılış
|: 536,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|323.639.872
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.205.351.864
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|695.040.124
|% 2,71
|
|TSKB
|2,13
|560.524.672
|% 0,47
|
|SISE
|6,59
|548.497.427
|% -0,60
|
|ODAS
|3,56
|480.389.331
|% -0,84
|
|TSKB
|2,13
|560.524.672
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,41
|695.040.124
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,86
|357.768.250
|% 2,20
|
|GARAN
|6,96
|1.205.351.864
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,30
|385.221.711
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5109
|8,5216
|% 1,25
|
|Euro
|10,1140
|10,1247
|% 1,61
|
|Sterlin
|11,1520
|11,2080
|% 1,12
|
|Frank
|9,4249
|9,4817
|% 1,71
|
|Riyal
|2,2653
|2,2767
|% 1,27
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|7,30
|
|Altın Gr.
|535
|535
|7,74
|
|Cumhuriyet
|3.541
|3.594
|68,00
|
|Tam
|3.524
|3.613
|66,87
|
|Yarım
|1.703
|1.748
|32,34
|
|Çeyrek
|854
|874
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,06
|0,18
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|-1,13
|
Seans Raporu
14:34
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14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SAHOL, TKFEN
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14:48XU050
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14:48
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14:48
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