***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 08:42
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız EGE TECH LTD'nin nakit sermaye artırımına, şirketimizce 144.000.-USD ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889481
BIST
12:561.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,66
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:567,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1229
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:569,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1546
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:56465,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,94
|Açılış
|: 465,80
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EGEEN
|1.557,00
|164.270.338
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.248.086
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.276.601.470
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,08
|1.160.692.726
|% 7,77
|
|GARAN
|9,31
|1.062.480.380
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,89
|904.625.114
|% 1,66
|
|THYAO
|12,08
|704.173.637
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.160.692.726
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,89
|904.625.114
|% 1,66
|
|SISE
|7,18
|1.276.601.470
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,13
|261.373.459
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,05
|375.472.335
|% -1,29
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7355
|7,7419
|% 1,61
|
|Euro
|9,1906
|9,1963
|% 1,71
|
|Sterlin
|10,3211
|10,3729
|% 2,21
|
|Frank
|8,4762
|8,5273
|% 1,78
|
|Riyal
|2,0596
|2,0700
|% 1,68
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,90
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,10
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,40
|
|Çeyrek
|750
|767
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|45,91
|45,91
|0,84
|