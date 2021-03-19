***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 08:48
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Ortaklarımız, Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Olağan genel kurul toplantımızın planlandığı gibi 25 Mart 2021 tarihinde yapılacağını, bu kapsamda, İzmir İli Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/11 sayılı kararı doğrultusunda, düzenlenecek genel kurul toplantılarında aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının 300 ile sınırlandırılmış olduğu, fiziken toplantıya katılan pay sahiplerinin ateşlerinin ölçülmek ve HES kodlarının kontrol edilmek suretiyle genel kurul salonuna alınacağını, şirketimiz açık alanları da dahil olmak üzere sigara içilemeyeceğini, tanımlı alanlar dışında pay sahiplerinin bulunmasının mümkün olmadığını, pay sahiplerinin maske takması zorunlu olduğunu ve yemek ile içecek ikramlarımızın yapılamayacağını, Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmalarında bir engel bulunmamakla birlikte, resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919153
BIST
10:501.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:507,2820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:508,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:50408,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 408,56
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ARSAN
|10,13
|8.655.011
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.695.156
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,72
|310.905.194
|% 8,78
|
|KAPLM
|29,30
|1.115.394
|% 8,28
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|37,92
|3.246.986
|% -6,88
|
|ODAS
|3,79
|235.163.347
|% -5,72
|
|SANKO
|13,61
|42.425.658
|% -5,42
|
|THYAO
|14,19
|434.538.094
|% 1,79
|
|VESTL
|31,72
|310.905.194
|% 8,78
|
|FROTO
|208,40
|299.165.127
|% -1,70
|
|SISE
|7,84
|290.725.224
|% 0,13
|
|ODAS
|3,79
|235.163.347
|% -5,72
|
|TSKB
|1,65
|143.094.274
|% -2,94
|
|ODAS
|3,79
|235.163.347
|% -5,72
|
|EKGYO
|2,13
|119.208.826
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,32
|69.924.439
|% -1,49
|
|SISE
|7,84
|290.725.224
|% 0,13
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2784
|7,2820
|% -0,55
|
|Euro
|8,6892
|8,6956
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,1374
|10,1882
|% -0,29
|
|Frank
|7,8419
|7,8892
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% -0,47
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,15
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,10
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05ULAS
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 546 adet işlem
-
11:04ODAS
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 944, 290 adet işlem
-
11:03SANKO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 13.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 100, 298 adet işlem
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TTKOM, GUBRF
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, MGROS, PGSUS