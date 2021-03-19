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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2021 08:48



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Değerli Ortaklarımız,  Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Olağan genel kurul toplantımızın planlandığı gibi 25 Mart 2021 tarihinde yapılacağını, bu kapsamda, İzmir İli Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/11 sayılı kararı doğrultusunda, düzenlenecek genel kurul toplantılarında aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının 300 ile sınırlandırılmış olduğu, fiziken toplantıya katılan pay sahiplerinin ateşlerinin ölçülmek ve HES kodlarının kontrol edilmek suretiyle genel kurul salonuna alınacağını, şirketimiz açık alanları da dahil olmak üzere sigara içilemeyeceğini, tanımlı alanlar dışında pay sahiplerinin bulunmasının mümkün olmadığını, pay sahiplerinin maske takması zorunlu olduğunu ve yemek ile içecek ikramlarımızın yapılamayacağını, Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmalarında bir engel bulunmamakla birlikte, resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919153


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