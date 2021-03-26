***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Hüseyin Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ege Endüstri Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (Gerçek kişi temsilcisi: Mehmet Gürel Kapani) Laskay Lastik Sanayi A.Ş-Yönetim Kurulu Üyesi (Gerçek kişi temsilcisi: Bahaettin Tatoğlu) Enver Gocay-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Numan Numanbayraktaroğlu-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Fazıl Oral-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921007BIST