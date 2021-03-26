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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2021 15:48



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Hüseyin Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ege Endüstri Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (Gerçek kişi temsilcisi: Mehmet Gürel Kapani) Laskay Lastik Sanayi A.Ş-Yönetim Kurulu Üyesi  (Gerçek kişi temsilcisi: Bahaettin Tatoğlu) Enver Gocay-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Numan Numanbayraktaroğlu-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Fazıl Oral-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921007


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