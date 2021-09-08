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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2021 13:19



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Laskay Lastik Sanayi A.Ş.'nin devrolmak suretiyle, Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile birleştiği, Lastik Lastik Sanayi A.Ş. ‘nin yürütmekte olduğu yönetim kurulu üyeliği görevini, yasal halef sıfatıyla Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.‘nin yürüteceği, gerçek kişi temsilcisi olarak görev yapan Sn. Bahaettin Tatoğlu'nun görevine aynen devam edeceği hususları şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962578


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Tam 3.221 3.302 15,62  
Yarım 1.557 1.597 7,55  
Çeyrek 781 799 3,77  
Gümüş.Ons 24,11 24,13 0,19  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,05  
B. Petrol 72,75 72,75 0,15  
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