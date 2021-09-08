***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Laskay Lastik Sanayi A.Ş.'nin devrolmak suretiyle, Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile birleştiği, Lastik Lastik Sanayi A.Ş. ‘nin yürütmekte olduğu yönetim kurulu üyeliği görevini, yasal halef sıfatıyla Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.‘nin yürüteceği, gerçek kişi temsilcisi olarak görev yapan Sn. Bahaettin Tatoğlu'nun görevine aynen devam edeceği hususları şirketimize bildirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962578BIST