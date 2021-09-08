***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 13:19
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Laskay Lastik Sanayi A.Ş.'nin devrolmak suretiyle, Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile birleştiği, Lastik Lastik Sanayi A.Ş. ‘nin yürütmekte olduğu yönetim kurulu üyeliği görevini, yasal halef sıfatıyla Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.‘nin yürüteceği, gerçek kişi temsilcisi olarak görev yapan Sn. Bahaettin Tatoğlu'nun görevine aynen devam edeceği hususları şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962578
BIST
12:571.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
12:578,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 8,4630
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4540
12:5710,0355
En Yüksek
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|Açılış
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12:57488,64
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|Açılış
|: 488,64
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
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490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler12:57
|YEOTK
|32,20
|71.922.886
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|40.051.898
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.944.753
|% 9,92
|
|ORCAY
|14,30
|136.586.843
|% 9,75
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|IHLAS
|0,59
|29.693.779
|% -3,28
|
|EKIZ
|6,25
|12.500
|% -3,10
|
|GARAN
|9,42
|794.232.769
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,53
|363.268.849
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|279.871.982
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,25
|262.887.512
|% -0,14
|
|THYAO
|12,44
|256.309.026
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,53
|363.268.849
|% 0,00
|
|GARAN
|9,42
|794.232.769
|% 0,11
|
|HALKB
|4,77
|279.871.982
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,59
|29.693.779
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,25
|262.887.512
|% -0,14
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4634
|8,4676
|% 0,06
|
|Euro
|10,0260
|10,0355
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6665
|11,7250
|% 0,44
|
|Frank
|9,1748
|9,2300
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2512
|2,2624
|% 0,10
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,98
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|17,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,55
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
|