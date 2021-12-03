***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 16.06.2021 gün ve 16 sayılı kararı ile -Üretim süreçlerinde verimlilik artışı ve sabit masraflarda tasarruf sağlamak amacıyla İzmir Pınarbaşı ve Ege Serbest Bölgede bulunan iki üretim tesisinin serbest bölgede tek bir yerleşkede bir araya getirilmesi için bir ön çalışma yapılmasına, -Henüz yatırım planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olması, bu aşamada bir özel durum açıklaması yapılması durumunda şirketimizin tedarikçileri, müşterileri ve finansal kuruluşlarla olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek tereddüt ve belirsizlikler, açıklama yapılmasının hisse değerinde hareketlilik yaratması ihtimali ve çalışmaların olumsuzlukla sonuçlanması halinde yatırımcıların mağdur olması ihtimali, şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemler alınmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Süreç içinde, yapılan ön çalışmaların tamamlanmış olması ve zemin etüdü analiz sonuçlarından yapılacak mühendislik çalışmaları ile zeminin tesis için uygun hale getirilebileceğinin anlaşılması kiralama konusunda Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ESBAŞ) yetkilileri ile müzakere aşamasına gelinmiş olunması nedeniyle, Şirketimiz yönetim kurulunun 03.12.2021 gün ve 23 sayılı kararı doğrultusunda ESBAŞ yetkilileri ile müzakerelere başlanılmasına ve bu kapsamda 16.06.2021 tarihli erteleme kararının da kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir. Gelişmeler konusunda kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980983BIST