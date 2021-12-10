***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019, 30.07.2020, 24.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, 13.01.2022 tarihinde sona erecek olan belge süresinin 2 yıl uzatılması hususunda ilgili kuruma başvuruda bulunulduğu 24.11.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı. İlgili Kurum tarafından, bahse konu başvurumuz uygun bulunmuş ve yatırım teşvik belgemizin yatırım süresinin 14.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982663BIST