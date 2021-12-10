***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 15:30
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019, 30.07.2020, 24.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, 13.01.2022 tarihinde sona erecek olan belge süresinin 2 yıl uzatılması hususunda ilgili kuruma başvuruda bulunulduğu 24.11.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı. İlgili Kurum tarafından, bahse konu başvurumuz uygun bulunmuş ve yatırım teşvik belgemizin yatırım süresinin 14.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982663
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
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|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0933
|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7359
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|: 0,90%
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|Açılış
|: 15,6800
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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18:05795,39
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|Açılış
|: 795,15
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
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799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8791
|13,8805
|% 0,68
|
|Euro
|15,7083
|15,7359
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,3548
|18,4468
|% 0,98
|
|Frank
|15,0105
|15,1009
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,15
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,93
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