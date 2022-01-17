***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz adına faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü, kiralanmak istenilen alana ilişkin yapılacak kira sözleşmesi ve istenilen belgelerin 20.12.2021 tarihinden itibaren olmak üzere, 30 gün içinde tamamlanması ve bölge müdürlüğüne ulaştırılması talep edildiği bildirilmişti.Ege Serbest Bölge Müdürlüğünce, kira sözleşmesi ve istenilen belgelerin tamamlanabilmesi için şirketimize verilen süre 28.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994654BIST