***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2022 14:49
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz adına faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü, kiralanmak istenilen alana ilişkin yapılacak kira sözleşmesi ve istenilen belgelerin 20.12.2021 tarihinden itibaren olmak üzere, 30 gün içinde tamamlanması ve bölge müdürlüğüne ulaştırılması talep edildiği bildirilmişti.
Ege Serbest Bölge Müdürlüğünce, kira sözleşmesi ve istenilen belgelerin tamamlanabilmesi için şirketimize verilen süre 28.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994654
BIST
15:032.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:03
|TETMT
|429,80
|30.020.685
|% 9,98
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|IHAAS
|12,12
|11.801.278
|% 9,98
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
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|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.644
|% 9,96
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|AKFGY
|7,98
|17.578.550
|% -9,93
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|PSGYO
|15,59
|231.359.326
|% -8,67
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|ERCB
|49,82
|60.614.696
|% -8,59
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|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
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|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
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|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|THYAO
|28,40
|1.807.763.459
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.416.457.032
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.350.787.509
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,49
|561.044.102
|% 2,47
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
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|YKBNK
|3,98
|760.032.056
|% 2,58
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|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
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|HALKB
|5,46
|935.253.016
|% 6,02
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|15:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,4963
|13,5066
|% -0,09
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|Euro
|15,4001
|15,4150
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.820
|1.821
|3,90
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|Altın Gr.
|791
|791
|1,10
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|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.221
|5.352
|-3,63
|
|Yarım
|2.524
|2.589
|-1,76
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
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|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,03
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|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,27
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