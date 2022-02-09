***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz adına faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü kamuya açıklanmıştı. Ruhsat başvuru sürecimiz tamamlanmış olup, başlangıç tarihi, 28.01.2022 olan, 45 yıllık yeni faaliyet ruhsatımız teslim alınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000541BIST