***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ege Serbest Bölgesinde yapacağı yeni yatırım ile ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması süreci tamamlanmış olup, İzmir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 07.06.2022 tarihinde "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035458BIST