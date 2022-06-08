***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 18:09
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019, 30.07.2020, 24.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan, yerli alım listesi tutarı 4.149.372 TL arttırılmış olup böylelikle toplam tutar 46.592.890-TL olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamız, ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.c) kapsamında yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036120
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|EMKEL
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|% 9,66
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|% 2,53
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|Sterlin
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|21,5515
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|Frank
|17,4946
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|% 1,97
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|Riyal
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|% 2,22
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|6,08
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|1.023
|25,32
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|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
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|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
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|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
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|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,23
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|B. Petrol
|123
|123
|2,24
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