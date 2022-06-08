***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019, 30.07.2020, 24.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan, yerli alım listesi tutarı 4.149.372 TL arttırılmış olup böylelikle toplam tutar 46.592.890-TL olmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamız, ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.c) kapsamında yapılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036120BIST