***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 18:53
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak, ruhsat işlemleri için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaat ile ilgili planlamalar tamamlanmış olup, inşaat faaliyetlerine başlanılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054795
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0814
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1418
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.032,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.032,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9323
|17,9504
|% 0,46
|
|Euro
|18,5270
|18,5566
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,8632
|21,9728
|% 0,45
|
|Frank
|19,0144
|19,1290
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7628
|4,7867
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-0,76
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.906
|6.988
|4,00
|
|Yarım
|3.365
|3.416
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,18
|