***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak, ruhsat işlemleri için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaat ile ilgili planlamalar tamamlanmış olup, inşaat faaliyetlerine başlanılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054795BIST