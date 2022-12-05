***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 14:26
akta olan Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, iş ve iş seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve görev aldığı komitelerdeki görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konu ile ilgili gelişmeler ayrıca açıklanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084307
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
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|Önceki Kapanış
|: 4.963
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5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
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18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 19,7600
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|Önceki Kapanış
|: 19,6900
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19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,62
|Açılış
|: 1.060,45
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|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6396
|% 0,03
|
|Euro
|19,5581
|19,5770
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,6378
|22,7514
|% -0,80
|
|Frank
|19,7051
|19,8238
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-27,14
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|-16,45
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.112
|7.180
|-94,00
|
|Yarım
|3.449
|3.510
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.755
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|-0,54
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|-1,28
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347