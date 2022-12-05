***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









akta olan Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, iş ve iş seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve görev aldığı komitelerdeki görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konu ile ilgili gelişmeler ayrıca açıklanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084307BIST