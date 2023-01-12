***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 22:33
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 09.01.2023 tarihli onayı doğrultusunda Sn. Numan Numanbayraktaroğlu istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Ernur Mutlu'nun atanması hususu İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünce 12.01.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.01.2023 tarih 10746 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101676
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7924
En Düşük
18,7732
17:5920,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0389
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4314
En Düşük
20,3803
17:591.145,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.145,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.147,45
En Düşük
1.145,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7846
|% 0,01
|
|Euro
|20,3613
|20,4314
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,8710
|22,9857
|% 0,00
|
|Frank
|20,1630
|20,2845
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,53
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.736
|7.804
|-6,00
|
|Yarım
|3.766
|3.819
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.909
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|1,22
|