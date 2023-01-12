***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 09.01.2023 tarihli onayı doğrultusunda Sn. Numan Numanbayraktaroğlu istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Ernur Mutlu'nun atanması hususu İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünce 12.01.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.01.2023 tarih 10746 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101676BIST