***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.03.2023 günü saat: 13.00' da yapılacak 2022 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzereAday gösterme komitesi'nin ilgili raporunun ve SPK'nun 24.01.2023 tarihli onayı doğrultusunda bağımsız üye aday listesinin Sn. Ernur Mutlu, Sn. Enver Gocay ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral olarak,Diğer yönetim kurulu üyeliklerine aday olanların listesinin Hüseyin Bayraktar, Sn.Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş., Bahaettin Tatoğlu, olarak,Kesinleştirilmesine ve konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup, bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118736BIST