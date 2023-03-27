***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2023 09:38
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022, 11.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak,
07.06.2022 tarihinde kaba inşaat işlerinin, inşaat ruhsatı alındıktan sonra 270 takvim günü içinde tamamlanmasının planlandığı, 11.08.2022 tarihinde ise inşaat ruhsatının alındığı kamuoyuna duyurulmuştur.
Mevcut durumda Haziran 2023 sonunda kaba inşaat işleri, çatı kaplaması, iç saha zeminleri ve dış cephesinin, Ekim 2023 sonunda ise elektrik, mekanik ve diğer imalatların tamamlanmış olması planlanmıştır.
2023 yılı sonunda taşınma sürecine geçilmesi ile yeni fabrikamızda deneme üretimine başlanılması planlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127993
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|ULAS
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|SUWEN
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|AKFYE
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|KATMR
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|Satış
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|Sterlin
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|1.969
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|Altın Gr.
|1.209
|1.210
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|8.193
|8.317
|-63,00
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|Tam
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|8.256
|-83,00
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|Yarım
|4.006
|4.040
|-41,00
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|Çeyrek
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|-20,00
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|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,20
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|14,17
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|75,08
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