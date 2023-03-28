***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2023 tarihinde yapılan 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Hüseyin Bayraktar-Yönetim Kurulu BaşkanıMustafa Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıBahaettin Tatoğlu-Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Gürel Kapani-Yönetim Kurulu ÜyesiEnver Gocay-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiHüseyin Fazıl Oral-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiErnur Mutlu-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128322BIST