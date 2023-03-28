***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2023 09:39
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2023 tarihinde yapılan 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Hüseyin Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bahaettin Tatoğlu-Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Gürel Kapani-Yönetim Kurulu Üyesi
Enver Gocay-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Fazıl Oral-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ernur Mutlu-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128322
BIST
12:404.936
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BIST En Aktif Hisseler12:38
|TDGYO
|11,33
|5.648.201
|% 10,00
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|EKSUN
|65,00
|1.099.540
|% 9,98
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|ULAS
|13,12
|9.564.233
|% 9,97
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|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
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|IHAAS
|173,50
|5.089.102
|% 9,95
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|CANTE
|47,34
|231.316.965
|% -10,00
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|SANEL
|15,81
|24.536.917
|% -9,97
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|GMTAS
|9,96
|78.158.938
|% -9,95
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|ONCSM
|133,90
|32.475.184
|% -8,79
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|TGSAS
|18,32
|12.736.697
|% -7,85
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|AKFYE
|22,68
|3.979.082.282
|% 8,21
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|YYLGD
|32,78
|2.597.549.992
|% 4,73
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|ASTOR
|57,75
|2.204.717.288
|% -4,86
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|EREGL
|36,92
|1.073.401.937
|% -1,23
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|ISCTR
|13,62
|1.034.491.888
|% 0,00
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|AKFYE
|22,68
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|% 8,21
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|EKGYO
|6,64
|561.424.861
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|YYLGD
|32,78
|2.597.549.992
|% 4,73
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|ISCTR
|13,62
|1.034.491.888
|% 0,00
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|YKBNK
|9,98
|599.269.563
|% -1,67
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|12:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,1076
|19,1111
|% 0,13
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|Euro
|20,6807
|20,6913
|% 0,35
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|Sterlin
|23,4049
|23,5223
|% 0,08
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|Frank
|20,7334
|20,8583
|% -0,15
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|Riyal
|5,0726
|5,0980
|% 0,10
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|12:38
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-4,47
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|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-1,46
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|Cumhuriyet
|8.113
|8.236
|11,00
|
|Tam
|8.134
|8.222
|-19,00
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|Yarım
|3.987
|4.023
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.012
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,11
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|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,27
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