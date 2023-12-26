***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022, 11.08.2022, 11.08.2022, 27.03.2023, 02.10.2023 03.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelinen son noktada, şirketimiz tarafından H5 Entegre Numune Üretimi, Yapı Kullanım Belge Başvurusu, Yapı Kullanım Belgesinin Alınması ve Ürün Satışı Öncesi Yasal İzinlerin Tamamlanması süreçleri planlanmaktadır. Ocak 2024 tarihinde başlaması planlanan H5 Entegre Numune Üretimi sürecini başarıyla sürdürüyoruz. Haziran 2024 tarihinde başlaması planlanan Yapı Kullanım Belgesi başvuru süreci çalışmalarımız devam etmekte ve Ağustos 2024 tarihine kadar Yapı Kullanım Belgesi'nin alınması süreci planlanmaktadır. Eylül 2024 tarihine kadar ürün satışı öncesi gerekli yasal izin süreçlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmanız adına kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229523BIST