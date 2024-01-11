***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 18:27
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firmasının operasyonu, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun vadeli Çerçeve Sözleşme" imzalanmasına yönelik görüşmelere başlanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238626
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0530,0024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0424
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0532,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0874
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.945,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.945,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.870,00
|232.230.137
|% 10,00
|
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|172.648.269
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|AVGYO
|9,18
|144.160.092
|% -10,00
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|KRSTL
|13,35
|145.004.443
|% -7,16
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% -2,53
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 4,15
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9963
|30,0024
|% 0,14
|
|Euro
|32,9513
|32,9755
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,9933
|38,1838
|% -0,09
|
|Frank
|34,9209
|35,1313
|% -0,36
|
|Riyal
|7,9753
|8,0153
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|912,64
|914,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,28
|985,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,50
|2.015,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU