***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firmasının operasyonu, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun vadeli Çerçeve Sözleşme" imzalanmasına yönelik görüşmelere başlanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238626BIST