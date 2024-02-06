***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme" imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması seklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satış ciromuza 20% artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Adetler talep koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247234BIST