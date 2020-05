***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 09.04.1990 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Evet 0.5595 A Grubu Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 29.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Beyler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bebek Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) İşbirliği Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Laskay Lastik San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Erk Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0.9079 A GRUBU Bağımsız Üye DeğilEGE ENDÜSTRİ HOLDİNGA.Ş. MEHMET GÜREL KAPANİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 19.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Sunel Tobacco), (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Mccormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Mc. Cormıck - Kütaş Food Servıces Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi) Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Üyesi) İzmir Pastorize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) KÜTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) Pacovis Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Murahhas Üye) Unıversal Spıce Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Kazım Gürel Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Tarım Ürünleri Dış Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Artıüç Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Excel Gıda Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) European Spice Services, Css), (Yönetim Kurulu Üyesi) Izmır Ticaret Odası Komite Üyesi, (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek kişi temsilcisi) Evet 63.6235 A Grubu Bağımsız Üye DeğilLASKAY LASTİK SAN.A.Ş. BAHAETTİN TATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.09.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bebek Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İşbirliği Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Erk Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Laskay Lastik San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Evet 0.0223 A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)NUMAN NUMANBAYRAKTAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK Remar Bilgi Teknolojileri Turizm Ve Pazarlama Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Softalıve Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Cla Bilgi Sistemleri Bilgisayar Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 B grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite BaşkanıENVER GOCAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) Evet 0 B Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Komite BaşkanıHÜSEYİN FAZIL ORAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YOK Deloitte Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYHAN ÖZEL GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİCİ EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Yönetim Kurulu Üyesi)MUSTAFA SALİH ESER Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat HUKUK İŞLERİ GRUP BAŞKANI Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)FAHRİ ÖZGÜR ARIS GENEL MÜDÜR YARD. Yönetici YÖNETİCİ EEFZ Dış Ticaret A.Ş. MEHMET CEMALETTİN KOCABIYIK GENEL MÜDÜR YARD. Yönetici YÖNETİCİ EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 BAĞLI ORTAKLIKEEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKEGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 1000 1000 GBP 100 BAĞLI ORTAKLIK