***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2020 10:55
Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 İŞTİRAK
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
EGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 4.618.764,47 4.618.764,47 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890700
BIST
13:431.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
13:437,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
13:439,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
13:43453,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,82
|Açılış
|: 453,84
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KONYA
|1.066,00
|78.079.874
|% 10,00
|
|UZERB
|35,66
|683.460
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|92.809.403
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|45.919.100
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|10.579.451
|% 9,97
|
|BASCM
|11,37
|176.621
|% -9,98
|
|POLTK
|290,10
|3.081.811
|% -9,96
|
|CASA
|71,15
|1.785.221
|% -9,88
|
|KERVN
|1,14
|534.780
|% -9,52
|
|LKMNH
|11,72
|65.158.447
|% -5,18
|
|GARAN
|9,03
|2.573.508.714
|% 3,20
|
|KRDMD
|4,75
|1.110.082.293
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|670.965.295
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,94
|507.910.161
|% 2,80
|
|SISE
|6,82
|498.227.196
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,16
|670.965.295
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|2.573.508.714
|% 3,20
|
|KRDMD
|4,75
|1.110.082.293
|% -3,06
|
|YKBNK
|2,94
|507.910.161
|% 2,80
|
|TSKB
|2,30
|314.516.100
|% 0,44
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8500
|7,8550
|% 0,38
|
|Euro
|9,3979
|9,4043
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,4530
|10,5054
|% 0,51
|
|Frank
|8,6281
|8,6800
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0871
|2,0976
|% 0,33
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|20,70
|
|Altın Gr.
|453
|453
|6,46
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|60,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|51,88
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|25,10
|
|Çeyrek
|726
|742
|12,55
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,16
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|0,10
|