***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 İŞTİRAKEEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKEGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 4.618.764,47 4.618.764,47 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890700BIST