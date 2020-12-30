***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2020 17:19
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FAHRİ ÖZGÜR ARIS YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÜYESİ-MALİ İŞLER GEN.MÜD.YRD 30.07.2018 0 232 491 14 85 yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr
ABDULKADİR ERDOĞAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 17.12.2018 0 232 491 14 85 yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 703419/904165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895711
BIST
17:201.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:207,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0254
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:209,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:20445,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,95
|Açılış
|: 445,80
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.880.167
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.573.900
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.595.008
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.445.614
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,10
|16.625.334
|% -7,91
|
|BURVA
|49,36
|7.444.091
|% -6,69
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,38
|4.269.819
|% -5,11
|
|DOAS
|28,76
|89.179.298
|% -4,83
|
|GUBRF
|83,75
|3.068.844.522
|% 9,55
|
|ASELS
|18,44
|2.260.362.106
|% 3,02
|
|GARAN
|10,30
|1.716.238.230
|% 2,79
|
|KOZAL
|97,90
|1.590.860.055
|% 2,78
|
|HALKB
|5,65
|1.409.972.458
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,16
|693.535.715
|% 0,00
|
|HALKB
|5,65
|1.409.972.458
|% 4,24
|
|VAKBN
|4,76
|1.140.728.102
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|881.788.818
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,78
|1.192.976.593
|% 2,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3674
|7,3700
|% -0,34
|
|Euro
|9,0266
|9,0410
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9856
|10,0357
|% 0,35
|
|Frank
|8,3124
|8,3625
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9584
|1,9683
|% -0,29
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,05
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,04
|51,04
|-0,19
|