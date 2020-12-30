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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2020 17:19



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FAHRİ ÖZGÜR ARIS YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÜYESİ-MALİ İŞLER GEN.MÜD.YRD 30.07.2018 0 232 491 14 85 yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr
ABDULKADİR ERDOĞAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 17.12.2018 0 232 491 14 85 yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 703419/904165




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895711


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KSTUR 143,00 276.436 % 10,00  
DOCO 613,10 404.880.167 % 9,99  
BERA 19,26 135.573.900 % 9,99  
TGSAS 11,56 114.595.008 % 9,99  
ARZUM 27,34 27.445.614 % 9,98  
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Riyal 1,9584 1,9683 % -0,29  
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Altın Ons 1.883 1.883 4,05  
Altın Gr. 446 446 -0,95  
Cumhuriyet 2.959 3.004 14,00  
Tam 2.946 3.020 15,14  
Yarım 1.424 1.461 7,32  
Çeyrek 714 731 3,67  
Gümüş.Ons 26,29 26,32 0,07  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 51,04 51,04 -0,19  
Seans Raporu 17:20
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