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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2022 09:53
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 İŞTİRAK
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
EGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 13.323.676,87 13.323.676,87 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082452


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BIST En Aktif Hisseler10:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 137,60 348.385.862 % 9,99  
PRKME 17,18 17.331.036 % 9,99  
SANKO 24,92 7.251.148 % 9,97  
SMRTG 109,50 158.378.411 % 9,94  
SMART 12,62 3.593.848 % 9,93  
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10:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6306 18,6371 % 0,02  
Euro 19,3448 19,3539 % -0,27  
Sterlin 22,4128 22,5252 % -0,27  
Frank 19,6223 19,7405 % -0,07  
Riyal 4,9390 4,9638 % -0,09  
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10:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -2,34  
Altın Gr. 1.049 1.049 -2,58  
Cumhuriyet 7.009 7.115 28,00  
Tam 7.018 7.086 -23,00  
Yarım 3.404 3.464 -11,00  
Çeyrek 1.697 1.732 -5,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,29 -0,17  
Gümüş Gr. 12,74 12,75 -0,12  
B. Petrol 81,28 81,28 -2,43  
Seans Raporu 10:05
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