***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 09:53
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 İŞTİRAK
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
EGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 13.323.676,87 13.323.676,87 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082452
BIST
10:074.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,00
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.914
En Düşük
4.875
10:0718,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6549
En Düşük
18,5611
10:0719,3545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0521
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3600
|
19,3720
En Düşük
19,2550
10:071.050,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.050,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.052,16
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ALFAS
|137,60
|348.385.862
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|17.331.036
|% 9,99
|
|SANKO
|24,92
|7.251.148
|% 9,97
|
|SMRTG
|109,50
|158.378.411
|% 9,94
|
|SMART
|12,62
|3.593.848
|% 9,93
|
|KUVVA
|38,50
|1.044.420
|% -6,10
|
|HEKTS
|33,20
|25.613.148
|% -5,09
|
|SEYKM
|12,32
|3.462.416
|% -4,94
|
|HEDEF
|17,53
|268.804
|% -4,93
|
|MZHLD
|16,16
|1.454.437
|% -4,83
|
|THYAO
|114,50
|365.401.705
|% 0,62
|
|ALFAS
|137,60
|348.385.862
|% 9,99
|
|PETKM
|17,73
|200.628.575
|% 2,19
|
|SNICA
|26,22
|195.820.986
|% 8,17
|
|KRDMD
|14,73
|194.223.103
|% -0,61
|
|HURGZ
|5,11
|142.085.160
|% 1,39
|
|EKGYO
|6,93
|146.802.336
|% 0,29
|
|SKBNK
|2,71
|51.510.627
|% 2,26
|
|AFYON
|8,90
|149.992.738
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,73
|194.223.103
|% -0,61
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6306
|18,6371
|% 0,02
|
|Euro
|19,3448
|19,3539
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,4128
|22,5252
|% -0,27
|
|Frank
|19,6223
|19,7405
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% -0,09
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-2,34
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|28,00
|
|Tam
|7.018
|7.086
|-23,00
|
|Yarım
|3.404
|3.464
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.732
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,75
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-2,43
|
Seans Raporu
10:05
daha fazla
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, KOZAA
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TAVHL, GUBRF
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 03 kaybederek (% -0.12 ) 4, 274
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, UZERB, ALFAS, PRKME, SMRTG
-
10:20
PRKME, ALKA, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında