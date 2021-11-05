***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2021 18:10
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2021
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 05.11.2021 KARAR SAYISI : 21 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30.09.2021 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca, TMS/TFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarımız ektedir. Şirketimiz yönetimi tarafından 30.09.2021 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS/TFRS esaslı Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaların ve Faaliyet Raporunun a)Tarafımızdan incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. ENVER GOCAY NUMAN NUMANBAYRAKTAROĞLU AYHAN ÖZEL BAĞIMSIZ ÜYE BAĞIMSIZ ÜYE GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975252
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05565,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,73
|Açılış
|: 565,35
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|22,15
|
|Altın Gr.
|566
|566
|7,40
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,09
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|2,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
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Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
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17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem