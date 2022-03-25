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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.03.2022 09:40
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               24.03.2022 tarihinde yapılan 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olarak Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Enver Gocay' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Enver Gocay tarafından yürütülmesine,
 
Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn. Bahaettin Tatoğlu, Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Abdulkadir Erdoğan'ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012863


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